Википедия получила улучшенный виджет на Android

Поиск по Википедии: этот виджет имеет заметный логотип слева и просторную строку поиска в форме таблетки справа. При размере 2×1 он предлагает достаточно места для ввода поисковых терминов. Хотя ее можно уменьшить до 1×1, в такой конфигурации появляются некоторые визуальные глюки. При нажатии на виджет мгновенно запускается приложение и появляется клавиатура для ввода поискового запроса.

Статья дня: этот виджет отображает главную статью дня с ее названием, кратким описанием и сопутствующим изображением. Хотя вы можете увеличить его высоту, он не будет отображать никакой дополнительной информации.

Оба виджета теперь поддерживают светлые и темные темы, что является приятным дополнением для пользователей, предпочитающих определенный стиль интерфейса.

Обновленные виджеты уже доступны глобально, в том числе и в России.