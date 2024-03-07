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Приложения
Опубликовано 07 марта 2024, 23:15
1 мин.

Википедия получила улучшенный виджет на Android

Для любителей почитать
Приложение Wikipedia получило обновление на устройствах Android. Хотя виджеты доступны уже некоторое время, они давно не получали обновления дизайна.

Поиск по Википедии: этот виджет имеет заметный логотип слева и просторную строку поиска в форме таблетки справа. При размере 2×1 он предлагает достаточно места для ввода поисковых терминов. Хотя ее можно уменьшить до 1×1, в такой конфигурации появляются некоторые визуальные глюки. При нажатии на виджет мгновенно запускается приложение и появляется клавиатура для ввода поискового запроса.

Статья дня: этот виджет отображает главную статью дня с ее названием, кратким описанием и сопутствующим изображением. Хотя вы можете увеличить его высоту, он не будет отображать никакой дополнительной информации.

Оба виджета теперь поддерживают светлые и темные темы, что является приятным дополнением для пользователей, предпочитающих определенный стиль интерфейса.

Обновленные виджеты уже доступны глобально, в том числе и в России.

Источник:9to5Google
Автор:Максим Многословный
Теги:
#приложение
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#википедия