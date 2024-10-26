Википедия помогла учёным понять, как люди учатся

В результате исследования пользователи были классифицированы на три стиля: «беспечный», который скачет между несвязанными темами; «охотник», который ищет конкретную информацию; и новый стиль, «танцор», который “креативно соединяет различные области знаний”.

Исследование показывает, что пользователи из стран с большим гендерным и образовательным равенством склонны к беспечным поведенческим моделям, исследуя более широкий круг тем. Напротив, люди из стран с большей неравенством демонстрируют охотничьи тенденции, ища “тесно связанные сведения”.

Эти результаты могут помочь в разработке образовательных стратегий, адаптирующих опыты под разные “стили любопытства”.