Википедия помогла учёным понять, как люди учатся

Опубликовано 26 октября 2024, 18:351 мин.
Википедия помогла учёным понять, как люди учатсяСтили обучения
Недавнее исследование, проведенное учеными Университета Пенсильвании, проанализировало поведение более 482,000 пользователей Википедии в 50 странах, выявив различные “стили любопытства” и их связь с образованием.
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В результате исследования пользователи были классифицированы на три стиля: «беспечный», который скачет между несвязанными темами; «охотник», который ищет конкретную информацию; и новый стиль, «танцор», который “креативно соединяет различные области знаний”.
Исследование показывает, что пользователи из стран с большим гендерным и образовательным равенством склонны к беспечным поведенческим моделям, исследуя более широкий круг тем. Напротив, люди из стран с большей неравенством демонстрируют охотничьи тенденции, ища “тесно связанные сведения”.
Эти результаты могут помочь в разработке образовательных стратегий, адаптирующих опыты под разные “стили любопытства”.