Википедия запретила написанные с помощью ИИ статьи

Опубликовано 28 марта 2026, 19:26
Википедия запретила написанные с помощью ИИ статьиРедакторам нельзя писать статьи с помощью нейросетей
Администрация Википедия ввела новое правило: теперь редакторам запрещено использовать нейросети для написания или переписывания статей. Ранее в правилах говорилось лишь о том, что ИИ не должен создавать статьи «с нуля».
© Википедия
Нововведение стало результатом голосования среди постоянных волонтеров-редакторов. Инициативу поддержали 40 человек против двух.
При этом полного отказа от нейросетей не произошло. Редакторам по-прежнему разрешается использовать ИИ для подсказок при стилистической правке собственных текстов. Но при этом человек должен после проверить каждое предложение.
В качестве аргументов для новых мер называют «галлюцинации» нейросетей. Они могут добавлять от себя то, о чем их не просили, или искажать смысл текста так, что он перестанет соответствовать цитируемым источникам.