Википедию «переделали» под зумеров с проблемами с долгим вниманием: WikiTok

Опубликовано 05 февраля 2025, 23:151 мин.
Википедию «переделали» под зумеров с проблемами с долгим вниманием: WikiTokДля обучения на ходу
Вышел WikiTok - Википедия в стиле TikTok. WikiTok — это новая образовательная (наверное) платформа, которая работает как TikTok, но вместо видео содержит случайные статьи из Википедии. Каждая статья сопровождается кратким описанием и изображением. Зумеры такое одобряют.
Платформа поддерживает 14 языков, включая руссский, английский, испанский, французский, немецкий, китайский и японский. Пользователи могут пролистывать статьи, делиться ими или копировать ссылки, чтобы прочитать их позже. Селектор языков с флажками стран упрощает переключение между языками.
Созданный на React, TypeScript и Tailwind CSS, WikiTok плавно работает как на мобильных, так и на ПК. Он предварительно загружает изображения и контент для плавной прокрутки и не требует бэкенда.
Чтобы попробовать его, посетите wikitok.vercel.app.