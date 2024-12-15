Вирус BADBOX успел заразить 30 000 устройств пока его не остановили

Вредоносное ПО предустанавливалось на устройства с устаревшими системами Android, используя уязвимость в цепочке поставок. Попадая в сеть, BADBOX собирал конфиденциальные данные, устанавливал новое ПО и превращал устройства в домашние прокси-серверы. Это позволяло угрозам направлять свой трафик через зараженные устройства, скрывая свою деятельность.

BADBOX связан с ботнетом PEACHPIT, который подделывает приложения для Android и iOS, чтобы генерировать фальшивые рекламные показы. Затем мошеннический трафик продается через рекламные сети.

Интернет-провайдерам было дано указание прекратить связь со скомпрометированными устройствами.