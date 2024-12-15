Вирус BADBOX успел заразить 30 000 устройств пока его не остановили

Опубликовано 15 декабря 2024, 15:121 мин.
Вирус BADBOX успел заразить 30 000 устройств пока его не остановилиВ Германии остановлено распространение вредоносного ПО BADBOX
Федеральное управление по информационной безопасности Германии (BSI) пресекло деятельность «крупной вредоносной программы» под названием BADBOX, которая заразила не менее 30 000 устройств, продаваемых в стране. Среди них — цифровые фоторамки, медиаплееры, стримеры, а также, вероятно, недорогие телефоны и планшеты.
Вредоносное ПО предустанавливалось на устройства с устаревшими системами Android, используя уязвимость в цепочке поставок. Попадая в сеть, BADBOX собирал конфиденциальные данные, устанавливал новое ПО и превращал устройства в домашние прокси-серверы. Это позволяло угрозам направлять свой трафик через зараженные устройства, скрывая свою деятельность.
BADBOX связан с ботнетом PEACHPIT, который подделывает приложения для Android и iOS, чтобы генерировать фальшивые рекламные показы. Затем мошеннический трафик продается через рекламные сети.
Интернет-провайдерам было дано указание прекратить связь со скомпрометированными устройствами.