Visa, Mastercard и Coinbase выпустят собственную криптовалюту

Опубликовано 03 июля 2026, 14:521 мин.
Visa, Mastercard и Coinbase выпустят собственную криптовалютуТ.н. стейблкоин
Visa и Mastercard вместе с криптобиржей Coinbase создали консорциум Open Standard, в который вошли более 140 компаний. Как пишут СМИ, они планируют выпустить собственный стейблкоин под названием Open USD, привязанный к курсу доллара. Запуск ожидается до конца года.
© Mastercard
Глава Open Standard заявил, что бизнесу нужна «дешёвая, быстрая и доступная система расчётов», которой «пока не хватает».
Напомним, что недавно Трамп подписал закон GENIUS Act, который вводит правила для стейблкоинов. Теперь эмитенты обязаны хранить резервы в соотношении 1:1 (на каждый выпущенный токен должен быть реальный доллар). Также закон предусматривает защиту покупателей и меры против отмывания денег.
Источник:engadget
Автор:Максим Многословный
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