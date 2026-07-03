Visa, Mastercard и Coinbase выпустят собственную криптовалюту

Глава Open Standard заявил, что бизнесу нужна «дешёвая, быстрая и доступная система расчётов», которой «пока не хватает».

Напомним, что недавно Трамп подписал закон GENIUS Act, который вводит правила для стейблкоинов. Теперь эмитенты обязаны хранить резервы в соотношении 1:1 (на каждый выпущенный токен должен быть реальный доллар). Также закон предусматривает защиту покупателей и меры против отмывания денег.