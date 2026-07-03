Приложения
Опубликовано 03 июля 2026, 14:52
1 мин.

Visa, Mastercard и Coinbase выпустят собственную криптовалюту

Т.н. стейблкоин
Visa и Mastercard вместе с криптобиржей Coinbase создали консорциум Open Standard, в который вошли более 140 компаний. Как пишут СМИ, они планируют выпустить собственный стейблкоин под названием Open USD, привязанный к курсу доллара. Запуск ожидается до конца года.
Visa, Mastercard и Coinbase выпустят собственную криптовалюту

© Mastercard

Глава Open Standard заявил, что бизнесу нужна «дешёвая, быстрая и доступная система расчётов», которой «пока не хватает».

Напомним, что недавно Трамп подписал закон GENIUS Act, который вводит правила для стейблкоинов. Теперь эмитенты обязаны хранить резервы в соотношении 1:1 (на каждый выпущенный токен должен быть реальный доллар). Также закон предусматривает защиту покупателей и меры против отмывания денег.

Источник:engadget
Автор:Максим Многословный
Теги:
#криптовалюта
,
#MASTERCARD
,
#Visa
  1. Ferra.ru/
  2. Новости/
  3. Приложения/
  4. Visa, Mastercard и Coinbase выпустят собственную криптовалюту