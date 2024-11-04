Visa уволит 1400 сотрудников, зато развернула более 500 ИИ-приложений

Опубликовано 04 ноября 2024, 18:001 мин.
Visa уволит 1400 сотрудников, зато развернула более 500 ИИ-приложенийРеструктуризация
Visa ускоряет внедрение генеративного искусственного интеллекта (ИИ), уже развернув более 500 приложений. Раджат Танея, президент по технологиям Visa, подчеркнул срочность инноваций в текущих условиях, когда мошенники сами улучшают свои инструменты, заявив: «это время, когда мы должны быстро внедрять новшества». А ещё это время для сокращений,
Несмотря на эти достижения, Visa проводит реструктуризацию своих международных операций и планирует уволить около 1,400 сотрудников и подрядчиков, в том числе примерно 1,000 в технологических должностях. Компания настаивает на том, что её инвестиции в ИИ направлены не на сокращение сотрудников, а на «их поддержку и повышение безопасности клиентов».
ИИ-приложения Visa варьируются от инструментов для обнаружения уязвимостей безопасности до чат-ботов, которые выступают в качестве экспертов в различных областях.