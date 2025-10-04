Vivo начала тизерить первую глобальную версию OriginOS

Опубликовано 04 октября 2025, 18:421 мин.
Vivo начала тизерить первую глобальную версию OriginOSС новым дизайном и умными функциями
Vivo готовит крупное обновление своей оболочки для Android — OriginOS 6. Впервые система будет доступна не только в Китае, но и на международных рынках (до сих пор международные устройства Vivo использовали Funtouch OS). Премьера в Поднебесной состоится 10 октября, глобальный запуск намечен на 15 число того же месяца.
© Vivo
По официальным тизерам, обновление принесёт полный редизайн интерфейса и улучшенную плавность работы. Vivo заявляет, что система стала быстрее и отзывчивее.
Одно из самых заметных нововведений — интерактивная зона вокруг фронтальной камеры. Она изменяет размер в зависимости от действий пользователя. Например, если потянуть фото к вырезу камеры, появятся быстрые предложения для обмена. Функция напоминает Dynamic Island от Apple, но с акцентом на ИИ.
Кроме этого, OriginOS 6 получит новые виджеты и улучшенные функции конфиденциальности.