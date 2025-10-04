Vivo начала тизерить первую глобальную версию OriginOS

Одно из самых заметных нововведений — интерактивная зона вокруг фронтальной камеры. Она изменяет размер в зависимости от действий пользователя. Например, если потянуть фото к вырезу камеры, появятся быстрые предложения для обмена. Функция напоминает Dynamic Island от Apple, но с акцентом на ИИ.

Кроме этого, OriginOS 6 получит новые виджеты и улучшенные функции конфиденциальности.