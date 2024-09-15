VK лишился фильтра для поиска порно. Обход «ограничения» уже найден

Отказ от фильтра «Безопасный поиск», который ранее был доступен в веб-версии VK, по словам представителя компании, является частью стремления платформы поддерживать более безопасное и контролируемое пространство для своей аудитории.

У некоторых фильтр «Безопасный поиск» остается активным в мобильном приложении. Правда, «желающие расслабиться», уже нашли способ обхода этого ограничения. Достаточно использовать внешние поисковые системы. Например, в Google это делается так: отключаем «безопасный поиск», вводим запрос site: vk.com/video intext: название нужного видео, открываем раздел «Видео».

Не сотрите руки.