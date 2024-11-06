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Опубликовано 06 ноября 2024, 20:15
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VK объявил о начале Месяца борьбы с кибербуллингом

Месячная кампания
В ноябре VK расширяет ежегодную кампанию по борьбе с кибербуллингом, впервые продлив её на целый месяц, чтобы привлечь больше внимания к проблеме травли в интернете, пишет пресс-служба. В рамках сотрудничества с более чем 100 брендами VK реализует проекты, направленные на повышение осведомленности о кибербуллинге и способах борьбы с ним. Символом акции стало белое сердце.
VK объявил о начале Месяца борьбы с кибербуллингом
© Ferra

Исследования VK показывают, что кибербуллинг оказывает эмоциональное и физическое влияние: каждый третий пользователь сталкивается с травлей, часто страдая от проблем со сном и головной боли. Основные виды кибербуллинга включают троллинг (65%), разжигание ненависти (48%) и киберсталкинг (22%). Большинство жертв (36%) не обращаются за поддержкой, хотя некоторые обращаются к друзьям, родственникам или психологам.

Платформы VK будут продвигать ресурсы и активности на протяжении ноября. Видеоролики на VK Видео, просветительские проекты совместно с Учи.ру, VK Play и другими партнёрами станут частью кампании. Соцсеть ОК проведет прямые эфиры с экспертами, а Сферум выпустит материалы для педагогов и родителей. Кроме того, VK поддержит молодёжь через проект «1221», предлагая бесплатное анонимное консультирование для подростков, уязвимых перед кибербуллингом.