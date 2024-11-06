VK объявил о начале Месяца борьбы с кибербуллингом

Исследования VK показывают, что кибербуллинг оказывает эмоциональное и физическое влияние: каждый третий пользователь сталкивается с травлей, часто страдая от проблем со сном и головной боли. Основные виды кибербуллинга включают троллинг (65%), разжигание ненависти (48%) и киберсталкинг (22%). Большинство жертв (36%) не обращаются за поддержкой, хотя некоторые обращаются к друзьям, родственникам или психологам.

Платформы VK будут продвигать ресурсы и активности на протяжении ноября. Видеоролики на VK Видео, просветительские проекты совместно с Учи.ру, VK Play и другими партнёрами станут частью кампании. Соцсеть ОК проведет прямые эфиры с экспертами, а Сферум выпустит материалы для педагогов и родителей. Кроме того, VK поддержит молодёжь через проект «1221», предлагая бесплатное анонимное консультирование для подростков, уязвимых перед кибербуллингом.