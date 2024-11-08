VK окончательно похоронил «клубничку»: безопасный поиск больше не обойти

Теперь, даже если вы попытаетесь использовать ранее работающие расширения, они окажутся бесполезными.

Это решение вызвало неоднозначную реакцию: кто-то приветствуют его, считая, что оно поможет сделать соцсеть более безопасной для детей и подростков. Другие же выражают недовольство, так как лишаются возможности самостоятельно выбирать, какой контент они хотят видеть.