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Опубликовано 08 ноября 2024, 13:27
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VK окончательно похоронил «клубничку»: безопасный поиск больше не обойти

Соцсеть заблокировала обход с помощью расширений
Социальная сеть ВКонтакте усилила борьбу с порно-контентом. Разработчики платформы полностью заблокировали возможность отключения безопасного поиска, даже с помощью сторонних расширений для браузера.
VK окончательно похоронил «клубничку»: безопасный поиск больше не обойти
© Ferra

Ранее пользователи могли обходить ограничения безопасного поиска, используя специальные расширения, которые взаимодействовали с API ВКонтакте. Эти расширения позволяли находить контент, скрытый от обычного поиска. Однако, разработчики соцсети обнаружили эту лазейку и ее устранили.

VK окончательно похоронил «клубничку»: безопасный поиск больше не обойти

© Скриншот Ferra.ru

Теперь, даже если вы попытаетесь использовать ранее работающие расширения, они окажутся бесполезными.

Это решение вызвало неоднозначную реакцию: кто-то приветствуют его, считая, что оно поможет сделать соцсеть более безопасной для детей и подростков. Другие же выражают недовольство, так как лишаются возможности самостоятельно выбирать, какой контент они хотят видеть.

Источник:Личный опыт в VK Next
Автор:Максим Многословный
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