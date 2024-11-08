VK окончательно похоронил «клубничку»: безопасный поиск больше не обойти

Опубликовано 08 ноября 2024, 13:271 мин.
VK окончательно похоронил «клубничку»: безопасный поиск больше не обойтиСоцсеть заблокировала обход с помощью расширений
Социальная сеть ВКонтакте усилила борьбу с порно-контентом. Разработчики платформы полностью заблокировали возможность отключения безопасного поиска, даже с помощью сторонних расширений для браузера.
Ранее пользователи могли обходить ограничения безопасного поиска, используя специальные расширения, которые взаимодействовали с API ВКонтакте. Эти расширения позволяли находить контент, скрытый от обычного поиска. Однако, разработчики соцсети обнаружили эту лазейку и ее устранили.
Теперь, даже если вы попытаетесь использовать ранее работающие расширения, они окажутся бесполезными.
Это решение вызвало неоднозначную реакцию: кто-то приветствуют его, считая, что оно поможет сделать соцсеть более безопасной для детей и подростков. Другие же выражают недовольство, так как лишаются возможности самостоятельно выбирать, какой контент они хотят видеть.