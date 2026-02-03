VK Видео изменил правила подсчёта просмотров, старые данные менять не будут

Новые правила касаются длинных видео и введены для того, чтобы сделать статистику более «понятной и честной».

Генеральный директор VK Видео Марианна Максимовская напомнила, что раньше сервис развивался как часть соцсети ВКонтакте и использовал подходы, характерные для коротких видео и клипов. Сейчас VK Видео — платформа, где большинство пользователей смотрят длинные ролики через отдельное приложение на смартфонах и телевизорах. Поэтому переход на прозрачную и понятную систему подсчёта стал логичным шагом.

Новые правила применяются только к будущим просмотрам. Старые данные пересматриваться не будут.