VK Видео установили на устройства 100 миллионов раз

Опубликовано 22 января 2026, 11:001 мин.
VK Видео установили на устройства 100 миллионов разИ пользуются им более 80 миллионов человек
Видеосервис VK Видео с момента запуска в сентябре 2023 года установили на смартфоны и телевизоры 100 миллионов раз, сообщил видеосервис.
© VK Видео
По итогам декабря 2025 года ежемесячная аудитория сервиса составила 81,5 миллиона пользователей. В первую неделю января 2026 года им ежедневно пользовались в среднем более 42 миллионов человек. Эти цифры не учитывают зрителей, которые смотрят видео прямо на Smart TV.
Особенно заметно выросло общее время просмотра. В конце 2025 года пользователи провели в VK Видео в 2,1 раза больше времени, чем годом ранее.
Наибольшую активность проявляет аудитория, которая смотрит контент на больших экранах. В новогодние каникулы средний пользователь Smart TV проводил за сервисом около 4 часов в день.