VK Видео установили на устройства 100 миллионов раз

По итогам декабря 2025 года ежемесячная аудитория сервиса составила 81,5 миллиона пользователей. В первую неделю января 2026 года им ежедневно пользовались в среднем более 42 миллионов человек. Эти цифры не учитывают зрителей, которые смотрят видео прямо на Smart TV.

Особенно заметно выросло общее время просмотра. В конце 2025 года пользователи провели в VK Видео в 2,1 раза больше времени, чем годом ранее.

Наибольшую активность проявляет аудитория, которая смотрит контент на больших экранах. В новогодние каникулы средний пользователь Smart TV проводил за сервисом около 4 часов в день.