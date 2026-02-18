VK закроет мессенджер «ТамТам» на следующей неделе

История «ТамТама» началась в июле 2016-го. Тогда он был известен под названием «ОК сообщения». В апреле 2018 года, когда Telegram пытались заблокировать на территории страны, количество новых регистраций в мессенджере VK «выросло в десять раз».

Позже, в 2022 году, после ухода из России многих зарубежных сервисов, Минцифры официально включило «ТамТам» в список отечественных аналогов иностранных мессенджеров.

Однако в прошлом году компания сделала ставку на новый продукт — мессенджер Max. Уже через несколько месяцев после релиза ему присвоили статус национального мессенджера.