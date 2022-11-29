Приложения
14:14, 29 ноября 2022
1 мин.

VK запустил российскую альтернативу Twitch для стримов

А также программу поддержки малых и средних стримеров

Сервис VK Play Live выходит из периода закрытого бета-теста, и теперь все желающие могут проводить стримы на площадке. Это своеобразный аналог YouTube и Twitch.

VK запустил российскую альтернативу Twitch для стримов

Фото: VK

VK также сообщил, что с 1 декабря 2022 на VK Play Live запустится программа поддержки малых и средних стримеров. Люди, у которых максимальное количество единовременно смотрящих зрителей не превышает 300 человек, смогут претендовать на получение наград.

На VK Play Live доступно проведение прямых трансляций, просмотр и проведение стримов в высоком качестве 4К, общение в чате и многое другое.

Источник:VK
Теги:
#vk
,
#стриминг
Новости партнеров
Новости партнеров