VK запустил российскую альтернативу Twitch для стримов

VK также сообщил, что с 1 декабря 2022 на VK Play Live запустится программа поддержки малых и средних стримеров. Люди, у которых максимальное количество единовременно смотрящих зрителей не превышает 300 человек, смогут претендовать на получение наград.

На VK Play Live доступно проведение прямых трансляций, просмотр и проведение стримов в высоком качестве 4К, общение в чате и многое другое.