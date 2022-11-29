VK запустил российскую альтернативу Twitch для стримов

14:14, 29 ноября 2022
1 мин.
VK запустил российскую альтернативу Twitch для стримовА также программу поддержки малых и средних стримеров
Сервис VK Play Live выходит из периода закрытого бета-теста, и теперь все желающие могут проводить стримы на площадке. Это своеобразный аналог YouTube и Twitch.
Фото: VK
VK также сообщил, что с 1 декабря 2022 на VK Play Live запустится программа поддержки малых и средних стримеров. Люди, у которых максимальное количество единовременно смотрящих зрителей не превышает 300 человек, смогут претендовать на получение наград.
На VK Play Live доступно проведение прямых трансляций, просмотр и проведение стримов в высоком качестве 4К, общение в чате и многое другое.