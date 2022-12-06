VK запустил виртуальный компьютер для установки ваших собственных игр и программ

Запустить игры можно через один из предустановленных лаунчеров: Steam, Uplay, Rockstar, VKPlay, Battle.net, Epic Games Store, Origin, Riot, Wargaming.

VK предупреждает, что виртуальный ПК нельзя использовать для: майнинга, распространения «неприемлемого контента». Нельзя также удалять папки и диски на сервере.

Виртуальная система доступна для аренды с почасовой оплатой. Есть тариф «Комфорт» за 2000 рублей в месяц. Он даёт 60 часов игры, при этом доступен безлимит c 00:00 до 08:00. Кроме того, имеется тариф «Премиум» за 3600 рублей в месяц. У него лимитов нет.