«ВКонтакте» глобально обновит приложение

Как сообщает социальная сеть, обновление пройдёт в несколько этапов. Оно станет доступно всем пользователям в течение нескольких месяцев. На первом этапе обновится дизайн ленты, главного экрана приложения.

В частности, у ленты дизайн будет с фокусом на яркие медиаформаты. «ВК» утверждает, что медиаконтент будет выглядеть более ярким и вовлекающим. В ленте предусмотрены три варианта соотношения сторон — 1 : 1, 3 : 4 и 4 : 3. Короткие посты будут отображаться напрямую в ленте, более длинные — открываться полностью по касанию экрана. Также в постах, сделанных в сообществах от имени пользователей, и в репостах будет отображаться фотография автора.