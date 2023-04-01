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13:39, 01 апреля 2023
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«ВКонтакте» начала массово закупать рекламу в Telegram

Таковы выводы Naked Science

Naked Science сообщил, что «ВКонтакте» массово закупает рекламу в Telegram. Это происходит на фоне падения активности пользователей и авторов соцсети.

«ВКонтакте» начала массово закупать рекламу в Telegram

Фото: Flickr

Telegram к февралю 2023 года поднял охват российской аудитории в 1,8 раза. А вот «ВКонтакте» только в 1,15 раза. Помимо этого, в 2023 году у VK начали снижаться некоторые ключевые показатели активности. Так, уменьшаются количество сообщений в единицу времени и число активных авторов соцсети.

Авторы Naked Science заметили, что в последние дни в Telegram появилось много рекламы «ВКонтакте». Они считают это признаком попыток соцсети исправить ситуацию.

Напомним, что недавно ряд крупных блогеров анонсировал эксклюзивные выпуски своих шоу на видеоплощадке VK.

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