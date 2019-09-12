«ВКонтакте» официально запустила сервис знакомств с функциями за пять тысяч рублей

Принцип работы Lovina похож на Tinder. В приложении есть стандартный чат для общения. Однако в отличие от чатов в соцсети он исчезает спустя 48 часов, если за это время никто из собеседников не совершит видеозвонок другому или не отправит ему «сторис». Звонки эти, кстати, ограничены по времени. Но если пользователи проявляют симпатию друг к другу, то время можно продлить.

Из дополнительных функций в приложении есть такие: «зелье любви», которое позволяет видеть список тех, кому понравился профиль, и «суперлайки». Первую опцию можно приобрести за 5000 рублей на неограниченный срок, за 1290 рублей — на полгода и за 299 рублей — на неделю. «Суперлайки» стоят 75 рублей за штуку.

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