«ВКонтакте» впервые за два года сменила дизайн

Команда «ВКонтакте» переработала структуру разделов и внутренних сервисов. Изменились вкладки в нижней части экрана: вместо «Рекомендаций» и «Уведомлений» — «Друзья» и «Обзор». Последний раздел теперь содержит музыку, видео и подкасты.

После обновления в профиле пользователя по умолчанию указывают место работы., появилась панель быстрого создания историй, записей, фото и трансляций.

«Мы полностью переосмыслили дизайн и подчеркнули возможности для общения и самовыражения», — говорит заместитель технического директора «ВКонтакте».

Когда приложение автоматически обновится у всех пользователей, пока неизвестно. Но сейчас любой может получить «ранний доступ». Для этого нужно найти на улицах Москвы и Петербурга специальные QR-коды. Впрочем, если вы житель другого города, то можете попробовать просто отсканировать код с фотографии. Работает это только с последней версией приложения «ВКонтакте».