«ВКонтакте» выпустила отдельное компьютерное приложение для своего мессенджера

Пока есть бета-версия приложения VK Мессенджер для компьютеров. В неё вошли персонализированные уведомления, поддержка личного и учебного профиля, ускоренная загрузка видео. Скоро появится просмотр сообществ в формате чатов, широкий набор бесплатных возможностей VK Звонков для видеоконференций без ограничений по времени и количеству участников. Также планируется поддержка ОС Linux.

Дизайн тут адаптирован к особенностям использования на компьютере и условиям многозадачности. Например, можно переписываться в чатах, не отрываясь от других дел.

Вышла также отдельная веб-версия мессенджера.