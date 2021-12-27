«ВКонтакте» выпустит отдельное приложение-конкурента YouTube

VK Видео в СМИ уже прозвали конкурентом YouTube. В соцсети отметили, что отдельное приложение для сервиса станет удобной точкой входа в многомиллионную библиотеку контента. Пользователи смогут быстро перейти к персонализированным подборкам фильмов, сериалов, телешоу, спортивных матчей и киберспортивных трансляций, а также роликов, загруженных пользователями видеосервисов VK. У платформы есть собственный поисковый сервис и система рекомендаций.

Также «ВКонтакте» напомнила о нововведениях уходящего года. Компания представила одну из крупнейших в России геораспределённых CDN-сетей, автоматические субтитры в видео на русском языке, автоматический перевод текста на русский, английский и другие языки в сообществах «ВКонтакте» и др.