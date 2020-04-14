«ВКонтакте» запустила экспериментальный мессенджер для Белоруссии

Мессенджер называется VK Me. Как пишет издание vc.ru, он доступен для скачивания в App Store и Google Play на территории Белоруссии. Пользователи VK Me первыми протестируют так называемые фантом-чаты. В будущем эта опция может появиться в основном приложении соцсети в России.

В «фантом-чатах» сообщения удаляются после установленного времени. Тайно сделать скриншот в таком чате, чтобы сохранить переписку, не получится — собеседники получат об этом уведомление. Кроме того, пользователи VK Me могут отправить исчезающее сообщение и в обычном диалоге.

Экспериментальное приложение получило и режим «невидимки»: соцсеть не будет показывать, что пользователь находится онлайн. Белорусы смогут устанавливать собственные фоны и переименовывать контакты. Что интересно, VK Me не требует привязки к профилю во «ВКонтакте».

Стоит отметить, что данный мессенджер с 2018 года тестируется в Казахстане.