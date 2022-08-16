«ВКонтакте» запустила моментальный перевод сообщений в чатах на другие языки

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«ВКонтакте» запустила моментальный перевод сообщений в чатах на другие языкиНа английский, испанский и португальский
Социальная сеть «ВКонтакте» добавила моментальный перевод текста в чатах на другие языки — английский, испанский или португальский. Это позволит без труда общаться с иностранцами.
Сообщения также будут автоматически переводиться с других языков на русский. При этом перевод будет осуществляться, только если пользователь сам этого захочет.
«ВКонтакте» использует нейросетевую модель, которая обучена на открытых данных и способна учитывать особенности лексики и манеру общения пользователей. Система хорошо различает сленг и позволяет переводить и разговорные фразы, и художественные, и официально-деловые.
В будущем количество поддерживаемых языков будет расширяться.