«ВКонтакте» запустила приложение для проверки подлинности обуви

Это приложение — часть одноимённой национальной системы маркировки. Сейчас она охватывает несколько групп товаров, включая меховые изделия, табак, лекарства и обувь. В будущем система распространится на духи, шины, фототовары, товары лёгкой промышленности, молочные продукты и бутилированную воду.

«Честный ЗНАК» во «ВКонтакте» позволяет сканировать коды маркировки обуви. Так можно узнать страну производства товара, состав материалов и другую информацию. В будущем мини-приложение сможет проверять коды на всех маркируемых товарах.

В пресс-релизе говорится, что пользователи «Честного ЗНАКа» получают баллы за каждое сканирование. Баллы нужны, чтобы соревноваться в рейтинге. Помимо этого пользователи могут получать различные награды.