Владельца теста скорости интернета Speedtest оштрафуют в России

Сообщается, что мировой судья участка № 422 Таганского района Москвы получил административный материал, возбужденный на основании протокола от Роскомнадзора в отношении Ookla LLC. Судебное заседание назначено на 12 июля.

Компании грозит штраф в размере от 1 до 6 млн рублей.

Ранее в Роскомнадзоре рассказали, что персональные данные россиян начали хранить в России около 600 представительств зарубежных компаний в РФ. Это в том числе Apple, Microsoft, Samsung, PayPal, Booking, LG.