Владельца WordPress.org обвинили в самоуправстве

Помимо Йоста де Валк и Карима Марукки, были также деактивированы аккаунты Се Рида, Хизер Бернс и Мортена Рэнд-Хендриксена. Рид возглавляет WP Community Collective, а Бернс и Ранд-Хендриксен, бывшие участники, выразили удивление, отрицая свою причастность к какому-либо форку.

Рэнд-Хендриксен обвинил Малленвега в том, что тот использует обвинения в форке как средство заставить замолчать критиков.

В последнее время в сообществе WordPress разразился серьезный скандал, связанный с конфликтом между создателем платформы Мэттом Мулленвегом и хостинг-провайдером WP Engine, и всё что происходит — последствия этого скандала.