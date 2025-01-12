Владельца WordPress.org обвинили в самоуправстве

Опубликовано 12 января 2025, 22:341 мин.
Владельца WordPress.org обвинили в самоуправствеСоздающие форк аккаунты WordPress.org деактивированы
Генеральный директор Automattic Мэтт Малленвег деактивировал аккаунты нескольких участников WordPress.org, ссылаясь на их планы по форку проекта с открытым исходным кодом. TechCrunch сообщает, что Йост де Валк, создатель Yoast, и Карим Марукк из Crowd Favorite намекнули на создание независимых репозиториев. В ответ на это Мулленвег «поддержал» их начинания и отключил их аккаунты, заявив, что это поможет им «оторваться от земли».
© Automattic
Помимо Йоста де Валк и Карима Марукки, были также деактивированы аккаунты Се Рида, Хизер Бернс и Мортена Рэнд-Хендриксена. Рид возглавляет WP Community Collective, а Бернс и Ранд-Хендриксен, бывшие участники, выразили удивление, отрицая свою причастность к какому-либо форку.
Рэнд-Хендриксен обвинил Малленвега в том, что тот использует обвинения в форке как средство заставить замолчать критиков.
В последнее время в сообществе WordPress разразился серьезный скандал, связанный с конфликтом между создателем платформы Мэттом Мулленвегом и хостинг-провайдером WP Engine, и всё что происходит — последствия этого скандала.