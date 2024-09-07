Владельцам подписки на ИИ Google разрешили дать пробную версию друзьям

Подписчики Gemini Advanced стоимостью 80 долларов могут бесплатно пригласить до трех друзей, которые получат доступ к услуге, включающей премиум-функции ИИ и хранения данных. Предложение действует до 1 ноября 2024 года.

Чтобы отправить приглашение, пользователи могут нажать кнопку «Пригласить друга» на странице gemini.google.com, которая перенаправляет на страницу Google One, предлагающую скидку в 80 долларов. Друзья, принявшие приглашение, получат 2 ТБ дискового пространства для Gmail, Google Drive и Google Photos, а также такие расширенные возможности, как инструменты Google Workspace, Magic Editor для неограниченного редактирования фотографий и возврат 10% на покупки в Google Store.

Пробная версия также предоставляет доступ к Gemini AI.