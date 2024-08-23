Владельцам умного дома Google исправили проблемы с подключением

В частности, обновление устраняет проблему с индикатором состояния WAN-соединения, который отображался некорректно, а также решает проблемы с подключением, с которыми сталкивались некоторые устройства потоковой передачи и производительности.

Ранее пользователи сообщали, что недавнее обновление вызвало проблемы с подключенными к «Matter» устройствами «умного дома», такими как светильники. Новое обновление также решит эти проблемы.

Обновление происходит автоматически, как правило, в течение ночи, пользователи могут проверить текущую версию программного обеспечения через приложение Google Home.