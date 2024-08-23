Владельцам умного дома Google исправили проблемы с подключением

Опубликовано 23 августа 2024, 23:53
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Владельцам умного дома Google исправили проблемы с подключениемНе забудьте проверить свою версию ПО
Google начала распространение обновления ПО для Nest Wifi Pro, устраняющего несколько критических проблем. Обновление, версия 3.73.424 613, начало распространяться 21 августа и включает в себя два основных исправления, а также улучшения безопасности и стабильности.
В частности, обновление устраняет проблему с индикатором состояния WAN-соединения, который отображался некорректно, а также решает проблемы с подключением, с которыми сталкивались некоторые устройства потоковой передачи и производительности.
Ранее пользователи сообщали, что недавнее обновление вызвало проблемы с подключенными к «Matter» устройствами «умного дома», такими как светильники. Новое обновление также решит эти проблемы.
Обновление происходит автоматически, как правило, в течение ночи, пользователи могут проверить текущую версию программного обеспечения через приложение Google Home.