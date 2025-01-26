Владельцем iPhone дадут использовать несколько WhatsApp-аккаунтов

В последней бета-версии iOS (25.2.10.70) пользователи могут добавить второй аккаунт и плавно переключаться между аккаунтами без необходимости использования нескольких приложений.

Управление двумя аккаунтами WhatsApp обычно требует использования двух SIM-карт, поскольку для каждого аккаунта нужен свой номер телефона. WhatsApp Business предлагал обходной путь, позволяя пользователям настраивать второй аккаунт в отдельном приложении. Однако новая функция упрощает этот процесс, позволяя пользователям вести как личные, так и рабочие разговоры в одном приложении.