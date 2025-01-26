Владельцем iPhone дадут использовать несколько WhatsApp-аккаунтов

Опубликовано 26 января 2025, 20:191 мин.
Владельцем iPhone дадут использовать несколько WhatsApp-аккаунтовWhatsApp тестирует поддержку нескольких аккаунтов для iOS
WhatsApp тестирует новую функцию для iOS, которая позволяет пользователям управлять несколькими аккаунтами на одном устройстве, пишет WABetaInfo. Это обновление, доступное бета-тестерам, появилось более года спустя после того, как пользователи Android получили аналогичную функцию.
В последней бета-версии iOS (25.2.10.70) пользователи могут добавить второй аккаунт и плавно переключаться между аккаунтами без необходимости использования нескольких приложений.
Управление двумя аккаунтами WhatsApp обычно требует использования двух SIM-карт, поскольку для каждого аккаунта нужен свой номер телефона. WhatsApp Business предлагал обходной путь, позволяя пользователям настраивать второй аккаунт в отдельном приложении. Однако новая функция упрощает этот процесс, позволяя пользователям вести как личные, так и рабочие разговоры в одном приложении.