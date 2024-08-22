Владельцев Android предупредили о дефектах в связанных с отпечатками системах

Опубликовано 22 августа 2024, 08:15
1 мин.
Владельцев Android предупредили о дефектах в связанных с отпечатками системахИ кредитных карт
Пользователей Android предупредили о серьезной угрозе. Ранее были обнаружены критические уязвимости в мобильной ОС Google. Исследователи из швейцарской Федеральной политехнической школы Лозанны (EPFL) выявили более 30 проблем безопасности в Android, в том числе 17, классифицированных как «критические», которые могут привести к тому, что хакеры могут раскрыть отпечатки пальцев, данные распознавания лиц, кредитных карт и социального страхования пользователей.
Исследование, проведенное лабораторией HexHive EPFL под руководством эксперта по кибербезопасности Матиаса Пайера, включало тестирование системы, что позволило выявить серьезные недостатки в архитектуре безопасности Android. Полученные результаты говорят о том, что злоумышленники могут получить постоянный доступ к конфиденциальным данным, пока взломанное устройство остается в использовании.
Исследование также намекает на то, что аналогичные уязвимости могут существовать и в iOS из-за ее закрытой экосистемы, хотя в отношении iPhone было проведено меньше публичных исследований.
Исследователи уведомили об этом производителей, предоставив им 90-дневный срок для исправления проблем, прежде чем публично обнародовать результаты исследования.