Владельцев Android предупредили о дефектах в связанных с отпечатками системах

Исследование, проведенное лабораторией HexHive EPFL под руководством эксперта по кибербезопасности Матиаса Пайера, включало тестирование системы, что позволило выявить серьезные недостатки в архитектуре безопасности Android. Полученные результаты говорят о том, что злоумышленники могут получить постоянный доступ к конфиденциальным данным, пока взломанное устройство остается в использовании.

Исследование также намекает на то, что аналогичные уязвимости могут существовать и в iOS из-за ее закрытой экосистемы, хотя в отношении iPhone было проведено меньше публичных исследований.

Исследователи уведомили об этом производителей, предоставив им 90-дневный срок для исправления проблем, прежде чем публично обнародовать результаты исследования.