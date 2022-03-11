Владельца WhatsApp и Instagram будут судить в России по делу об экстремизме

Генпрокуратура уже выпустила официальное заявление по ситуации. В нём утверждается, что социальная сеть Facebook причастна к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации, гарантирующих в том числе свободу массовой информации. Поэтому доступ к ней и другим сервисам компании ограничат.

Действия Meta по снятию запрета Генпрокуратура охарактеризовала как формирующие представление о допустимости террористической деятельности и направленные на разжигание ненависти и вражды к гражданам Российской Федерации.

Генпрокуратура направила заявление в суд о признании Meta экстремистской организацией и запрете её деятельности на территории России. Может быть возбуждено уголовное преследование.

Напомним, Meta владеет Facebook, Instagram и WhatsApp. Ранее пояснялось, что Meta разрешила в ряде стран Восточной Европы «язык вражды» в адрес российских властей и армии, но не против граждан РФ.