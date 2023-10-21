Владельцы авто с Apple CarPlay чаще всего просто слушают радио

Этот вывод может удивить многих, учитывая продвинутые возможности CarPlay, которые включают в себя навигацию, совершение звонков, отправку и прием сообщений, а также прослушивание музыки через различные стриминговые сервисы. Тем не менее, простота с радио, похоже, остаются предпочтительным выбором для большинства пользователей.

Исследование собрало данные от значительного числа пользователей CarPlay. Оно показало, что целых 84% времени, проведенного в CarPlay, было посвящено прослушиванию радио AM/FM. Это является ясным указанием на то, что, несмотря на цифровую трансформацию в автомобильной индустрии, традиционное радио все еще занимает особое место в сердцах водителей.