Владельцы сайтов недовольны ИИ в Google Поиске

Раньше, как вы помните, Google просто давал список ссылок на другие сайты. Теперь же он сам собирает информацию и выдаёт готовый ответ. Пользователь к тому же может уточнить детали в специальном «ИИ-режиме», но всё ещё не покидая страницу Google. Количество посещений этого режима тоже выросло, со 126 миллионов в июне 2025 года до 279 миллионов в мае 2026-го.

Для владельцев сайтов и новостных изданий это проблема. Им жизненно необходимы переходы на свои страницы, чтобы показывать рекламу и продавать подписки. Но если Google даёт ответ сразу, то люди реже кликают по ссылкам.

Издатели на этом фоне готовят иски.