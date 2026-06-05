Владельцы сайтов получат право запретить Google использовать их материалы в ИИ-поиске

Опубликовано 05 июня 2026, 07:231 мин.
Владельцы сайтов получат право запретить Google использовать их материалы в ИИ-поискеПока в Великобритании
В Великобритании ввели новые правила для Google. Теперь компания обязана дать владельцам сайтов возможность отказаться от того, чтобы их материалы показывались в результатах поиска с ИИ. Это касается и резюмирования и отдельного ИИ-режима.
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Чтобы отказаться, нужно будет найти переключатель в Google Search Console. После отказа материалы сайта перестанут появляться в ответах, сгенерированных ИИ компании.
Сначала Google протестирует эту возможность с небольшой группой издателей в Великобритании, а затем введёт её по всему миру, пишут СМИ.
Также Google обязали ставить понятные ссылки на источники.
Источник:techcrunch
Автор:Максим Многословный
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