Владельцы сайтов получат право запретить Google использовать их материалы в ИИ-поиске

Чтобы отказаться, нужно будет найти переключатель в Google Search Console. После отказа материалы сайта перестанут появляться в ответах, сгенерированных ИИ компании.

Сначала Google протестирует эту возможность с небольшой группой издателей в Великобритании, а затем введёт её по всему миру, пишут СМИ.

Также Google обязали ставить понятные ссылки на источники.