Владельцы Tinder присоединились к жалобе против Google

Дело касается системы биллинга Google «Выбор пользователя». Match утверждает, что эта система взимает с разработчиков приложений высокую плату за услуги - от 11 до 26 процентов, что, по ее мнению, нарушает предыдущее распоряжение CCI.

Регулирующий орган, который ранее запретил Google продвигать свои приложения в комплекте с Android, заявил о необходимости проведения расследования. Теперь у Google есть четыре недели, чтобы ответить на запрос CCI.