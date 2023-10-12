Владельцы умных часов столкнулись со сбоями в работе основного приложения Fitbit

Владельцы умных часов столкнулись со сбоями в работе основного приложения FitbitНа момент написания статьи, ошибки все еще были
Приложение Fitbit испытало проблемы. Компания, принадлежащая Google, признала эту проблему. В сообщении, опубликованном в социальных сетях, Fitbit заявила, что знает о возникших трудностях и активно изучает ситуацию.
Компания также принесла извинения за причиненные неудобства и поблагодарила пользователей за терпение. Однако Fitbit не сообщила примерных сроков решения проблемы.
Сообщения о перебоях в работе приложения появляются уже не первый год, и пользователи сталкиваются с различными проблемами. В частности, не загружаются данные в приложении, на вкладке «Тренер» появляется сообщение «контент недоступен», а также возникают проблемы с активацией некоторых устройств Fitbit, например Charge 6.
Эти проблемы возникли после двух крупных сбоев в феврале.