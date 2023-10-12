Владельцы умных часов столкнулись со сбоями в работе основного приложения Fitbit

Компания также принесла извинения за причиненные неудобства и поблагодарила пользователей за терпение. Однако Fitbit не сообщила примерных сроков решения проблемы.

Сообщения о перебоях в работе приложения появляются уже не первый год, и пользователи сталкиваются с различными проблемами. В частности, не загружаются данные в приложении, на вкладке «Тренер» появляется сообщение «контент недоступен», а также возникают проблемы с активацией некоторых устройств Fitbit, например Charge 6.

Эти проблемы возникли после двух крупных сбоев в феврале.