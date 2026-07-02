Приложения
Опубликовано 02 июля 2026, 19:52
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Владелец Facebook* вознамерился конкурировать с Google на облачном рынке

И Amazon
Meta*, как пишут СМИ, рассматривает возможность создания собственного облачного сервиса. Google и Amazon, видимо, стоит приготовиться.
Владелец Facebook* вознамерился конкурировать с Google на облачном рынке

© Ferra.ru

Bloomberg со ссылкой на источники пишет, что Meta* хочет сдавать в аренду свои огромные центры обработки данных, которые были построены для обучения ИИ.

По данным СМИ, новый бизнес может предлагать «разные услуги»: доступ к собственным ИИ-моделям компании или аренду вычислительных мощностей для обучения чужих нейросетей.

Разработкой облачного направления занимается подразделение Meta Compute*, созданное в январе специально для работы с дата-центрами и ИИ.

На момент написания материала комментариев от экстремистской конторы не было.

*Meta признана в РФ экстремистской и запрещена

Источник:engadget
Автор:Максим Многословный
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#облако
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#Google
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#Amazon
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