Владелец Facebook* вознамерился конкурировать с Google на облачном рынке

Bloomberg со ссылкой на источники пишет, что Meta* хочет сдавать в аренду свои огромные центры обработки данных, которые были построены для обучения ИИ.

По данным СМИ, новый бизнес может предлагать «разные услуги»: доступ к собственным ИИ-моделям компании или аренду вычислительных мощностей для обучения чужих нейросетей.

Разработкой облачного направления занимается подразделение Meta Compute*, созданное в январе специально для работы с дата-центрами и ИИ.

На момент написания материала комментариев от экстремистской конторы не было.

*Meta признана в РФ экстремистской и запрещена