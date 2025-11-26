Приложения
Владелец Google — Alphabet — стал стоить $3,9 трлн

Почти догнала Nvidia
Alphabet (материнская компания Google) продолжает укреплять свои позиции на рынке искусственного интеллекта. Рост её акций может вскоре изменить расстановку сил среди самых дорогих компаний мира, отмечают СМИ.
Ранее стало известно, что Meta* ведёт переговоры о использовании процессоров Google в своих дата-центрах с 2027 года. Это серьёзный шаг, потому что на этом рынке доминируют чипы Nvidia.

На этом фоне акции Alphabet с октября выросли на 37%, добавив компании около $1 трлн к рыночной капитализации. Сейчас она оценивается в $3,9 трлн, приближаясь к Nvidia с её $4,2 трлн.

Ранее Nvidia, как пишут СМИ, считалась бесспорным лидером в обеспечении вычислений для ИИ, но теперь рынок видит потенциал для “реальной конкуренции” — успехи в развитии ИИ-модели Google Gemini и её собственных чипов заставляют инвесторов пересматривать прогнозы.

Вот только акции Alphabet значительно выросли за короткий срок, что, считают эксперты, может сигнализировать о "перегретости" рынка.

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена

