Владелец Google — Alphabet — стал стоить $3,9 трлн

Ранее стало известно, что Meta* ведёт переговоры о использовании процессоров Google в своих дата-центрах с 2027 года. Это серьёзный шаг, потому что на этом рынке доминируют чипы Nvidia.

На этом фоне акции Alphabet с октября выросли на 37%, добавив компании около $1 трлн к рыночной капитализации. Сейчас она оценивается в $3,9 трлн, приближаясь к Nvidia с её $4,2 трлн.

Ранее Nvidia, как пишут СМИ, считалась бесспорным лидером в обеспечении вычислений для ИИ, но теперь рынок видит потенциал для “реальной конкуренции” — успехи в развитии ИИ-модели Google Gemini и её собственных чипов заставляют инвесторов пересматривать прогнозы.

Вот только акции Alphabet значительно выросли за короткий срок, что, считают эксперты, может сигнализировать о "перегретости" рынка.

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена