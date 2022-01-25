Владелец Instagram построит самый быстрый суперкомпьютер в мире

Суперкомпьютер назвали AI Research SuperCluster (или RSC). Глава компании Марк Цукерберг заявил, что «Meta разработала то, что мы считаем самым быстрым в мире суперкомпьютером с искусственным интеллектом». Компьютер будет готов к концу 2022 года.

Конечно, RSC будет использоваться для обучения моделей в подразделениях Meta. Это, например, системы модерации контента, используемые для обнаружения оскорблений в Facebook и Instagram.

Инженеры Meta отметили что «RSC поможет исследователям ИИ создавать новые и лучшие модели ИИ, которые могут учиться на триллионах примеров; работать на сотнях разных языков; легко анализировать текст, изображения и видео вместе; разрабатывать новые инструменты дополненной реальности; и многое другое».