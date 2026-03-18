Владелец старейшей англоязычной универсальной энциклопедии подал в суд на OpenAI

Истцы утверждают, что OpenAI использовала почти 100 тысяч их статей для обучения своей нейросети. Компания не спрашивала разрешения и не платила за использование материалов.

Из-за этого люди якобы перестают заходить на сайты энциклопедий и словарей. Это снижает трафик и лишает издателей дохода.

В иске также говорится, что ChatGPT иногда «галлюцинирует» — то есть выдает за правду выдуманные факты. Но при этом нейросеть ссылается на авторитетные источники. Получается, что ошибки ИИ могут приписать реальным авторам и ученым.