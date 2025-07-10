Владелец TikTok выпустит отдельную версию приложения CapCut специально для США

Опубликовано 10 июля 2025, 18:451 мин.
Владелец TikTok выпустит отдельную версию приложения CapCut специально для СШАНеправильное, какое-то, импортозамещение
Американским пользователям придётся скачать новую версию приложения CapCut — популярного видеоредактора. ByteDance, владелец TikTok и CapCut, готовит специальную версию под названием «CapCut US» только для США. Это связано с новым законом 2024 года, который требует от ByteDance отделить свои американские сервисы или прекратить работу в стране. Ранее ByteDance также планировала создать отдельную версию TikTok для США.
© CapCut
CapCut уже стал важным инструментом для многих пользователей: приложение скачали более миллиарда раз, и оно лидирует в категории фото и видео в американском App Store, обгоняя даже YouTube.
Пока неясно, будут ли также созданы отдельные версии других приложений ByteDance, таких как Lemon8 или Gauth, которые тоже подпадают под требования закона. ByteDance долго боролась с новым законом в судах, но проиграла. Сейчас компания ведёт переговоры о возможной продаже TikTok группе американских инвесторов.