Владелец TikTok выпустит отдельную версию приложения CapCut специально для США

CapCut уже стал важным инструментом для многих пользователей: приложение скачали более миллиарда раз, и оно лидирует в категории фото и видео в американском App Store, обгоняя даже YouTube.

Пока неясно, будут ли также созданы отдельные версии других приложений ByteDance, таких как Lemon8 или Gauth, которые тоже подпадают под требования закона. ByteDance долго боролась с новым законом в судах, но проиграла. Сейчас компания ведёт переговоры о возможной продаже TikTok группе американских инвесторов.