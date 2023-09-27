Власти ЕС призвали Apple открыть экосистему для конкурентов

Бретон высказал это требование после встречи с Куком в Брюсселе, подчеркнув, что недавно принятый Закон о цифровых рынках (DMA) требует от таких технологических гигантов, как Apple, развивать конкуренцию. В частности, он упомянул такие области, как электронные кошельки, браузеры и магазины приложений, предложив потребителям, пользующимся смартфонами Apple, иметь доступ к конкурентным услугам от различных провайдеров.

Компания Apple пока никак не отреагировала на эти замечания. Бретон также оспорил доводы Apple о том, что соображения безопасности и конфиденциальности оправдывают закрытость экосистемы, заявив, что нормативные акты ЕС могут способствовать инновациям, сохраняя при этом стандарты безопасности и конфиденциальности.