Приложения
Опубликовано 06 августа 2026, 10:03
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Власти Индии потребовали от Цукерберга извинений за удаление обращения Моди

И объяснений
Правительство Индии вызвало представителей Meta* для дачи пояснений по поводу инцидента с удалением видео премьер-министра Нарендры Моди, пишут местные СМИ.
Власти Индии потребовали от Цукерберга извинений за удаление обращения Моди

© Нарендра Дамодардас Моди, премьер-министр Индии

Речь про видеообращение Моди, опубликованное на площадках компании. Премьер-министр в нём пообещал «жесткие меры» за утечку документов на фоне студенческих протестов.

4 августа этот вопрос поднимался на заседании парламентского комитета по информационным технологиям. Депутаты «жёстко допрашивали представителей Meta*», требуя объяснить удаление видео. Компания признала, что это произошло по технической ошибке, и принесла извинения. Однако члены комитета сочли извинения недостаточными и потребовали установить виновных.

Глава комитета Нишикант Дубей также заявил, что гендиректор Meta* Марк Цукерберг должен лично принести извинения, иначе компания может лишиться правовой защиты, которая ограничивает ответственность платформ за публикуемый пользователями контент.

*Meta признана в РФ экстремистской и запрещена

Источник:ratopati
Автор:Максим Многословный
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