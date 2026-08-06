Власти Индии потребовали от Цукерберга извинений за удаление обращения Моди

Речь про видеообращение Моди, опубликованное на площадках компании. Премьер-министр в нём пообещал «жесткие меры» за утечку документов на фоне студенческих протестов.

4 августа этот вопрос поднимался на заседании парламентского комитета по информационным технологиям. Депутаты «жёстко допрашивали представителей Meta*», требуя объяснить удаление видео. Компания признала, что это произошло по технической ошибке, и принесла извинения. Однако члены комитета сочли извинения недостаточными и потребовали установить виновных.

Глава комитета Нишикант Дубей также заявил, что гендиректор Meta* Марк Цукерберг должен лично принести извинения, иначе компания может лишиться правовой защиты, которая ограничивает ответственность платформ за публикуемый пользователями контент.

*Meta признана в РФ экстремистской и запрещена