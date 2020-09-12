Власти Китая предпочли запрет TikTok в США, а не его продажу

Напомним, TikTok принадлежит китайской компании ByteDance. Как рассказали источники Reuters, Пекин опасается, что продажа части приложения сделай Китай уязвимым перед США. В самой ByteDance, однако, заявили, что китайские власти никогда не предлагали компании закрыть американский TikTok.

Конфликт вокруг приложения и администрацией США разворачивается последние несколько месяцев. С 15 сентября, по заверениям Трампа, TikTok прекратит работу в стране. Спасти ситуацию могла только покупка американского подразделения платформы Microsoft или другой компанией.

Трамп начала бороться с TikTok из-за опасений, что площадка собирает данные об американских гражданах и может передавать их властям Китая.