Власти не выделят денег на российские аналоги TikTok и Instagram*

Аналоги сервисов не вошли в итоговую «дорожную карту» «Новое общесистемное программное обеспечение». Зато там есть аналоги Zoom. Это сервис от IVA Technologies, почтовый сервис «Почта 2.0» от «Росатома» и система VK Teams от ООО «ВК Цифровые Технологии». Однако, что интересно, власти не дадут обещанные гранты и этим проектам.

В Минцифры решили, что грантовая поддержка «не является оптимальной» для направления «коммуникационные сервисы». Власти смогут обеспечить лишь льготную ставку по кредитам.