11:11, 31 декабря 2022
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Власти не выделят денег на российские аналоги TikTok и Instagram*Грантов не будет и другим сервисам
РБК сообщил, что российские власти отказались выделять деньги на создание российских аналогов TikTok и Instagram (*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).
Фото: Unsplash
Аналоги сервисов не вошли в итоговую «дорожную карту» «Новое общесистемное программное обеспечение». Зато там есть аналоги Zoom. Это сервис от IVA Technologies, почтовый сервис «Почта 2.0» от «Росатома» и система VK Teams от ООО «ВК Цифровые Технологии». Однако, что интересно, власти не дадут обещанные гранты и этим проектам.
В Минцифры решили, что грантовая поддержка «не является оптимальной» для направления «коммуникационные сервисы». Власти смогут обеспечить лишь льготную ставку по кредитам.