Власти разрешили производителям не предустанавливать российские приложения на смартфоны

Сообщается, что ФАС уже направила в правительство проект постановления об обязательной предустановке отечественных приложений на устройства. Требования должны будут вступить в силу в 2021 году. Они будут распространяться на смартфоны, компьютеры и ТВ. К списку предустаналиваемого отечественного ПО отнесли различные виды приложений, включая сервисы поиска, карты, антивирус и т.д.

Важное отличие нового проекта от предыдущего заключается в том, что предустановка приложений в полном объёме не является обязательной. Производителю можно только разместить иконки для установки или диалоговое окно при активации устройства. Отмечается, что такие послабления — уступка Apple.