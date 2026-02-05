Власти США обжалуют «слишком мягкое» решение суда против Google

В 2024 году федеральный судья в Вашингтоне постановил, что Google действительно нарушил антимонопольное законодательство, «используя своё влияние для сдерживания конкурентов». Однако суд отказался вводить самые жёсткие меры против компании. Именно это решение теперь и хотят оспорить Министерство юстиции США и прокуроры штатов.

В документах не указано, какие именно пункты будут обжалованы. СМИ пишут, мол, власти сосредоточатся на отказе суда обязать Google продать браузер Chrome или прекратить многомиллиардное соглашение с Apple.

Забавно, что Google тоже подала апелляцию, не согласившись с выводом суда о нарушении закона. Компания также попросила временно приостановить требование делиться данными с конкурентами на время рассмотрения апелляции.