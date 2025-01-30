Власти США переняли тактику Маска из Twitter на федеральных служащих

В письме сотрудникам предлагается либо уволиться, либо взять на себя обязательство работать пять дней в неделю и следовать более строгой культуре. Уволившиеся будут получать зарплату и пособия до сентября.

Цель — обеспечить, чтобы в штате остались только лояльные и надежные сотрудники, говорится в служебной записке, опубликованной на сайте Управления по работе с персоналом США. Департамент, на который теперь оказывает влияние команда Маска, стремится к созданию «более преданного и высокопроизводительного штата сотрудников», повторяя подход Маска в Twitter, где он уволил половину сотрудников.