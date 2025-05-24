Власти США почти запретили на 10 лет штатам самостоятельно регулировать ИИ

Опубликовано 24 мая 2025, 18:451 мин.
Власти США почти запретили на 10 лет штатам самостоятельно регулировать ИИПалата представителей США одобрила бюджет
Палата представителей США приняла законопроект о бюджете, в который неожиданно включили пункт о запрете штатам регулировать искусственный интеллект на ближайшие 10 лет. Это означает, что местные законы по защите от ИИ — например, от дипфейков или дискриминации при приёме на работу — будут недействительны, если закон вступит в силу.
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Инициативу поддержали почти все республиканцы. Однако закон ещё должен пройти Сенат, где его могут оспорить, так как подобные запреты не должны входить в бюджет. Некоторые сенаторы-республиканцы также выразили сомнение, поскольку закон мешает действующим мерам защиты, например, прав художников.
Сторонники запрета говорят, что он нужен для предотвращения путаницы из-за разных законов в разных штатах. Противники, включая демократов и правозащитные организации, считают это подарком для крупных IT-компаний, который оставит обычных людей без защиты.