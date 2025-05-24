Власти США почти запретили на 10 лет штатам самостоятельно регулировать ИИ

Инициативу поддержали почти все республиканцы. Однако закон ещё должен пройти Сенат, где его могут оспорить, так как подобные запреты не должны входить в бюджет. Некоторые сенаторы-республиканцы также выразили сомнение, поскольку закон мешает действующим мерам защиты, например, прав художников.

Сторонники запрета говорят, что он нужен для предотвращения путаницы из-за разных законов в разных штатах. Противники, включая демократов и правозащитные организации, считают это подарком для крупных IT-компаний, который оставит обычных людей без защиты.